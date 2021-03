Nouveau Modric ou successeur d’Haaland : les 5 pépites à suivre lors de l’Euro Espoirs

Angleterre

Callum Hudson-Odoi

Age : 20 ans

Poste : Ailier

Club : Chelsea

"Je sais où il est, mais je ne peux pas l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?" Voilà les mots du milieu gauche de Burnley Robbie Brady à son coach Sean Dyche, alors qu'il était au marquage de Callum Hudson-Odoi lors de la défaire des siens 2-0 face à Chelsea.

Ce qui précède témoigne du brio de Hudson-Odoi : il peut évoluer sur le côté gauche, le côté droit ou dans l'axe, et il est excellent dans les situations de un contre un et dans les espaces. Il a bénéficié d'un temps de jeu régulier, sans jamais s'imposer, au sein d'une équipe de Chelsea riche en joueurs offensifs. Cependant, le nouvel entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, semble apprécier ses talents.

Il compte déjà trois sélections en équipe d'Angleterre et a réalisé de brillantes performances - en délivrant notamment une passe décisive à Phil Foden en finale - lorsque l'Angleterre a remporté la Coupe du monde U17 en 2017. L'Euro représente une opportunité pour Hudson-Odoi de s'imposer à nouveau comme l'un des meilleurs jeunes joueurs européens.

Max Aarons

Age : 21 ans

Poste : Défenseur droit

Club : Norwich

À une autre époque, Max Aarons serait, bien qu'il joue en deuxième division anglaise après la relégation de Norwich l'an dernier, un international anglais à part entière. Cependant, l'Angleterre dispose actuellement d'un grand nombre de latéraux droits, à l'image d'Alexander-Arnold. Cette richesse est telle qu'un joueur qui a été courtisé par Manchester United, le Bayern Munich et le FC Barcelone se retrouve dans l'équipe des moins de 21 ans d'Aidy Boothroyd.

Norwich connaît la valeur d'Aarons. Voici ce que Daniel Farke, le coach des Canaries, a déclaré lorsque Barcelone a essayé de le récupérer au début de la saison : "Je ne vendrais pas Max Aarons pour 100 millions de livres sterling parce qu'il a trop de valeur pour nous et que nous avons vraiment besoin de lui. Mais si quelqu'un est surpris qu'il ait été lié à Barcelone, je ne le suis pas. Je ne le suis absolument pas."

Emile Smith-Rowe

Age : 20 ans

Poste : Milieu offensif

Club : Arsenal

Emile Smith Rowe est devenu une figure centrale du renouveau d'Arsenal à la mi-saison. Le jeune homme de 20 ans, surnommé le "De Bruyne de Croydon" par certains, a redonné à l'équipe d'Arteta un élément de créativité.

La première apparition du milieu offensif en Premier League n'a eu lieu que le 26 décembre. Il a offert une passe décisive à Bukayo Saka lors de la victoire 3-1 contre Chelsea, qui a mis fin à une série de sept matches sans victoire en championnat. Depuis, il a fait 13 autres apparitions en Premier League et a délivré trois autres passes décisives. Sa position préférée est celle d'un milieu offensif central, mais il a joué à l'aile droite et gauche depuis la signature de Martin Odegaard en janvier.

Sa progression a été freinée par des problèmes de croissance au début de sa carrière et il a eu deux absences - très mineures - pour blessure cette saison.

Allemagne

Ridle Baku

Age : 22 ans

Poste : Défenseur droit

Club : Wolfsburg

Le joueur du VfL Wolfsburg, âgé de 22 ans, est le meilleur espoir de cette équipe allemande des moins de 21 ans et a déjà été sélectionné avec l'équipe A de Joachim Löw. En fait, il ne serait pas surprenant qu'il participe à l'Euro 2020 cet été. Une bonne performance lors des phases de groupe U21 en Hongrie et en Slovénie ne ferait pas de mal à ses chances de rejoindre l'équipe première pour l'Euro..

Il est déjà un habitué de Wolfsburg, une équipe qui semble de plus en plus sûre de sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Baku est extrêmement polyvalent : il joue principalement au poste d'arrière droit, mais il a déjà évolué en tant qu'arrière gauche, milieu droit et même milieu offensif. Baku devrait figurer sur la liste de souhaits de tous les grands clubs.

Youssoufa Moukoko

Age : 16 ans

Poste : Attaquant

Club : Dortmund

Vu de l'Allemagne, Moukoko est "la belle histoire" du tournoi. L'attaquant de Dortmund n'a que 16 ans, mais il a été sélectionné par Stefan Kuntz, sélectionneur des espoirs, après des discussions avec Michael Zorc, le directeur de Dortmund. Tous deux ont conclu que l'expérience du tournoi serait une excellente occasion de développer le plus grand talent allemand.

Moukoko est rapide, possède une grande technique et sait comment marquer. Il a déjà inscrit trois buts pour le BVB en Bundesliga, faisant de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. S'il joue, il deviendra le plus jeune joueur à avoir disputé le Championnat d'Europe des moins de 21 ans.

Italie

Gianluca Scamacca

Age : 22 and

Poste : Attaquant

Club : Genoa (prêté par Sassuolo)

Gianluca Scamacca est un joueur très important pour le sélectionneur des moins de 21 ans de l'Italie, Paolo Nicolato. L'attaquant prêté par Sassuolo a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en neuf apparitions lors des qualifications européennes. Il est fort physiquement et est très bon dans ses déplacements.

Ses performances en Serie A cette saison - quatre buts en 19 apparitions - ont été affectées par les spéculations de transfert : en janvier, la Juventus voulait Scamacca, mais les discussions avec Sassuolo n'ont pas abouti, car les Neroverdi voulaient 20-25 millions d'euros pour l'attaquant.

Sandro Tonali

Age : 20 ans

Poste : Milieu de terrain

Club : AC Milan

Sandro Tonali a joué 33 matchs pour l'AC Milan cette saison entre la Serie A, l'Europa League et la Coppa Italia. Une belle performance pour un milieu de terrain qui a parfois eu du mal à s'adapter depuis son transfert de Brescia. Le jeune homme de 20 ans a pourtant un grand avenir devant lui : il est doté d'un bon sens tactique et excelle aussi bien dans les phases offensives que défensives du jeu.

A Milan, il évolue dans un milieu de terrain à deux et n'a pas toujours compris ce que Stefano Pioli attendait de lui. Cependant, Nicolato, le sélectionneur de l'équipe d'Italie des moins de 21 ans, a tendance à privilégier les milieux à trois et, dans ce contexte, Tonali pourrait être un joueur clé pour les Azzurrini.

Samuele Ricci

Age : 19 ans

Poste : Milieu défensif

Club : Empoli

Samuele Ricci, 19 ans, évolue actuellement en Serie B, mais son équipe est quasiment assurée de la montée avec sept points d'avance sur Lecce, deuxième après 30 matches. Ricci est un milieu de terrain central qui domine le ballon et possède une excellente vision du jeu. Selon le CIES (Observatoire du football), Ricci est l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs nés en 2001 en Europe. Il est actuellement estimé à 15 millions d'euros, et l'AC Milan, Naples et la Fiorentina seraient intéressés par lui.

Espagne

Riqui Puiq

Age : 21 ans

Poste : Milieu de terrain

Club : FC Barcelone

C'est le bon tournoi au bon moment pour Riqui Puig. Il a du mal à obtenir du temps de jeu de qualité à Barcelone en ce moment, bien qu'il refuse d'être prêté. Il est censé être l'un des leaders naturels de ce groupe espagnol, et devrait profiter de ces matchs pour montrer sa qualité. Il est impossible de ne pas penser à Xavi et Andres Iniesta lorsqu'il est sur le terrain, tant les vrais amateurs de tiki-taka apprécieront de le voir jouer.

Marc Cucurella

Age : 22 ans

Poste : Milieu gauche

Club : Getafe

Marc Cucurella est l'un des joueurs les plus talentueux de l'académie de Barcelone, mais il n'a pas pu intégrer l'équipe première après avoir été prêté à Eibar et Getafe à plusieurs reprises. Il a commencé à jouer en tant qu'arrière gauche, mais son rôle a changé au cours de l'année dernière car il est très porté sur l'attaque. Il est très habile et est certainement un joueur à suivre de près.

Gonzalo Villar

Age : 23 ans

Poste : Milieu de terrain

Club : AS Roma

Il est globalement peu connu, même en Espagne, mais Gonzalo Villar grandit beaucoup à la Roma sous la direction de Paulo Fonseca. Il n'est pas facile pour un Espagnol de s'adapter au football italien et il l'a fait de manière très mature et surprenante, sans difficulté. Il est très bon dans les passes et fait preuve d'une grande concentration pendant les matchs. S'il continue à progresser comme il le fait, il aura certainement sa chance avec Luis Enrique chez l'équipe A.

France

Eduardo Camavinga

Age : 18 ans

Poste : Milieu de terrain

Club : Stade Rennais

Camavinga est déjà un international senior, mais il a été appelé en U21 pour apporter un supplément de qualité pendant les phases de groupe. Il représente plus ou moins l'avenir du football français, avec une maturité exceptionnelle. Si ses performances depuis l'automne ont été marquées par l'inconstance, son talent ne fait aucun doute. C'est un milieu de terrain moderne : capable de défendre et d'attaquer, de passer et de presser, de tacler et de dribbler, de créer et de détruire.

Jules Koundé

Age : 22 ans

Poste : Défenseur central

Club : Seville

Koundé a commencé sa carrière professionnelle aux Girondins de Bordeaux, à seulement 19 ans, et après une saison et demie d'excellence, il est parti au FC Séville pour 25 millions d'euros. Son manque de taille pour un défenseur central est compensé par une excellente capacité agressive à lire le jeu, et c'est un défenseur qui joue au ballon.

Son développement continu à Séville l'a vu lié à des transferts aux deux clubs de Manchester ainsi qu'au Real Madrid. Bien qu'il ait été appelé dans l'équipe des moins de 21 ans, il ne serait pas surprenant de le voir représenter la France lors du tournoi senior cet été.

Boubacar Kamara

Age : 21 ans

Poste : Milieu de terrain, formé défenseur central

Club : Olympique de Marseille

Marseille a connu - et c'est un euphémisme - une saison tumultueuse. Pourtant, Boubacar Kamara, âgé de 21 ans seulement, a toujours été excellent. Produit du centre de formation de l'OM, il est un titulaire indiscutable pour Jorge Sampaoli. Il est déjà l'un des meilleurs milieux défensifs en France, ce qui est d'autant plus impressionnant quand on sait que sa position préférée est celle de défenseur central.

Son importance pour Marseille est parfaitement résumée par le nouveau patron Sampaoli, qui, avec Kamara suspendu pour le match contre Nice, a déclaré : "Kamara est difficile à remplacer. Il n'y a pas d'autres joueurs dans l'équipe avec les mêmes caractéristiques." Marseille a perdu ce match 3-0.

Roumanie

Alexandru Mățan

Age : 21 ans

Poste : Milieu offensif

Club : Colombus Crew

Mățan est un milieu offensif avec un contrôle de balle serré et un œil pour le but. Il est une version roumaine de Phil Foden mais avec une vitesse exceptionnelle. Après quelques bonnes saisons dans l'équipe de Gheorghe Hagi, Viitorul, il a signé pour le Columbus Crew en MLS.

Radu Drăgușin

Age : 19 ans

Poste : Défenseur central

Club : Juventus

Ce puissant défenseur pourrait être la surprise du tournoi. Drăgușin n'a que 19 ans, mais a déjà joué pour la Juventus d'Andrea Pirlo en Italie. Son surnom est "le Van Dijk roumain" et son potentiel semble illimité.

Pays-Bas

Sven Botman

Age : 21 ans

Poste : Défenseur central

Club : Lille

Après un excellent prêt au SC Heerenveen en Eredivisie, le défenseur central Sven Botman a fait un transfert surprenant de l'Ajax au LOSC Lille en juillet 2020. Il a immédiatement impressionné en France et n'a manqué qu'un seul match de championnat cette saison, et ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues. En février, il a été lié à Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur et l'Inter, selon Canal +.

Noa Lang

Age : 21 ans

Poste : Ailier

Club : Club Bruges

Comme Botman, Noa Lang s'est également fait connaître après avoir quitté l'Ajax. En octobre 2020, l'ailier/attaquant a accepté d'être prêté au Club de Bruges. Cet accord comprenait une clause de rachat de 6 millions d'euros et le club belge l'a déjà activée. En 22 matchs de championnat, le joueur polyvalent de 21 ans a marqué douze buts et délivré sept passes décisives.

Teun Koopmeiners

Age : 23 ans

Poste : Milieu de terrain

Club : AZ Alkmaar

Avec plus de 100 matchs en Eredivisie, Teun Koopmeiners est l'un des joueurs les plus expérimentés de la Jong Oranje. Koopmeiners a fait ses débuts avec l'AZ en 2017 et est rapidement devenu un titulaire de l'équipe première. Et le capitaine de l'AZ et de la sélection néerlandaise U-21 réalise la meilleure saison de sa carrière jusqu'à présent. En 27 matchs de championnat, il a marqué 15 buts et délivré cinq passes décisives.

Au début de la saison, Koopmeiners était déjà fortement lié à un transfert vers la Premier League ou la Ligue 1 et un transfert vers une plus grosse écurie semble maintenant inévitable.

