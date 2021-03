Deux penaltys de Osdonne Edouard (15e) et Jonathan Ikoné (24e) ont suffi aux Espoirs tricolores pour dominer la Russie, ce dimanche. Auteurs d’un match sérieux, les hommes de Sylvain Ripoll se relancent dans la course à la qualification pour les quarts de finale de l’Euro. Ils seraient bien inspirés de battre l’Islande mercredi lors de la dernière journée, le tout en surveillant du coin de l’œil le résultat de Danemark-Russie dans l’autre rencontre de ce groupe C.

Plus d'infos à venir...

