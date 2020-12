C'est d'abord la récompense d'une serial-buteuse. A 27 ans, Harder martyrise les défenses depuis plusieurs saisons déjà. Mais elle a encore franchi un cap cette saison. La Danoise a fait exploser son record personnel en bouclant la saison de Bundesliga féminine avec 27 buts au compteur, un total qui n'avait plus été enregistré dans le championnat allemand. Elle a littéralement porté Wolfsburg vers un nouveau doublé national. Et jusqu'en finale de la Ligue des champions avec neuf réalisations sur l'ensemble de la compétition.

Eurosport Star of the Year

Si cette année restera celle des compétitions tronquées, c'est cependant la plus prolifique de la carrière de Harder avec 38 buts en 33 matches toutes compétitions confondues. Elle a donné la pleine mesure de ses talents de buteuses. Harder a toujours eu ce sens de la finition qu'elle met si bien en valeur par sa vitesse, une technique nettement au-dessus de la moyenne et une capacité à changer de rythme toujours déconcertante pour les défenses adverses. La recette n'a pas changé. Mais elle n'a probablement jamais été aussi savoureuse que cette année.

Si Harder en est aujourd'hui l'une des icônes majeures, ce n'est pas seulement parce qu'elle figure dans le gotha des meilleures joueuses du monde. C'est aussi parce qu'elle a rejoint sa compagne, la défenseure suédoise Magdalena Eriksson en signant à Chelsea. Leur couple était déjà un symbole pour les LGBT depuis cette fameuse photo de leur baiser durant le Mondial 2019. Si elle se complaît très bien dans la discrétion, Harder mesure et apprécie la portée de ce que sa personnalité représente désormais pour les jeunes. Son rayonnement dépasse nettement le simple cadre du terrain. Et sa popularité grandissante a contribué à la propulser sur le devant de la scène.

Miedema est dominante à son poste, à l'instar de Harder et peut-être même davantage. En couple avec sa coéquipière écossaise Lisa Evans à Arsenal, la Néerlandaise est elle aussi une icône symbolique pour les LGBT même si elle n'est pas vraiment du genre à s'exposer. Ce qui a manqué cette année à la vice-championne du monde 2019, c'est probablement un parcours plus marquant en Ligue des champions. L'élimination des Londoniennes par le PSG (2-1) en quart de finale n'a certainement pas joué en sa faveur. Mais elle a encore tout le temps de truster les récompenses individuelles que son talent appelle inéluctablement.

Harder en tête, Miedema deuxième, mais où sont donc les Lyonnaises ? Juste derrière, et elles sont en masse. Sacrées championnes d'Europe pour la cinquième année consécutive, et la septième fois de leur histoire, les Lyonnaises ont placé pas moins de six représentantes dans le Top 10 de notre classement. En comptant Lucy Bronze, désormais à Manchester City, qui complète le podium. Wendie Renard (4e), Dzsenifer Marozsán (6e), Delphine Cascarino (7e), Eugénie Le Sommer (8e) et Amandine Henry (10e) incarnent la prime au collectif pour des Rhodaniennes qui ont su préserver leur suprématie européenne malgré l'absence sur blessure de leur superstar, Ada Hegerberg.