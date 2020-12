Football

Eurosport Star of the Year : Robert Lewandowski et Pernille Harder consacrées

EUROSPORT STAR OF THE YEAR - Les journalistes des rédactions digitales d'Eurosport ont élu pour la première fois leur meilleur joueur et joueuse de l'année. L'histoire retiendra que Robert Lewandowski et Pernille Harder ont ouvert le palmarès.

