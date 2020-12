En cette fin d'année 2020, les rédactions d'Eurosport ont décidé de se pencher sur l'année de football écoulée. Année plus qu'étrange en raison de la crise du coronavirus. Néanmoins, nous avons souhaité marquer le coup en célébrant et en couronnant joueuses et joueurs qui avaient brillé depuis le mois de janvier. Par conséquent, l'Europe a voté pour les 10 meilleur(e)s de l'année. Voici révélés nos classements.

5) Joshua Kimmich (Bayern Munich - Allemagne)

Manuel Neuer en dernier rempart, Robert Lewandowski en machine à marquer, mais il y a un autre joueur qui a régné dans le onze bavarois : Joshua Kimmich. Protégé de Pep Guardiola qui l’a recruté en 2015 et baladé à tous les postes pendant son passage en Bavière, l’international allemand a livré un véritable chef-d'œuvre en 2020.

Installé devant la défense par Hansi Flick, l’ancien joueur du RB Leipzig a été le parfait liant entre la défense et l’attaque. Combatif, excellent dans l’anticipation et la récupération, le natif de Rottweil a également été l'une des grandes armes de son équipe sur le plan offensif.

Joshua Kimmich (Bayern Munich) pose avec le trophée de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

Et quand c’était nécessaire, Kimmich s’est adapté aux besoins de l’équipe, sans broncher. Replacé latéral droit par Flick en finale de la C1, il avait su éteindre les offensives parisiennes sur son côté. En 2020, le joueur formé à Stuttgart a brillé sur le plan statistique avec 8 buts et surtout 19 passes décisives distillées. Dire qu’il n’a que 25 ans…

6) Sergio Ramos (Real Madrid - Espagne)

Sergio Ramos a bien mérité sa place à la table des plus grands. Encore plus après la saison écoulée, sa seizième sous la tunique merengue où il a remporté la Liga et la Supercoupe. Avec 13 buts la saison dernière, dont 11 en Liga, Ramos est devenu le défenseur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du championnat espagnol. Il a d’ailleurs marqué un but au cours des seize saisons qu'il a disputées pour le Real. En novembre dernier, il a inscrit son 100e but avec le club madrilène, devenant ainsi le 22e meilleur buteur de l’histoire du club.

100 buts au scanner : Ramos, des coups de casque décisifs mais pas que...

Imbattable dans le jeu aérien, rapide pour couper les trajectoires et intelligent pour casser les lignes, Ramos a été une pièce de base pour tous les entraîneurs qu'il a connus à Madrid, un club avec lequel il a disputé 660 matches dont 646 en tant que titulaire. Sergio Ramos est d’ailleurs récemment devenu le troisième joueur le plus capé de la Casa Blanca, derrière Iker Casillas et Raúl. Leader, âme de l’équipe, repère ; l’international espagnol conclut sa brillante année 2020 en coulisses. Car, comme le bon vin, Sergio Ramos se bonifie avec l’âge. Cette année l’a clairement prouvé.

7) Cristiano Ronaldo (Juventus - Portugal)

Un nom, un talent. Les chiffres de Cristiano Ronaldo lors de la saison 2019-2020 mettent un nouveau point d'exclamation sur la carrière d'un véritable extraterrestre du football. Tout d'abord, il est le joueur le plus âgé à avoir marqué plus de 30 buts en une saison et ce, depuis 1948. Avec l'équipe nationale, il a passé la barre des 100 buts et vise désormais le record absolu de 109, appartenant à l'Iranien Ali Daei.

Pirlo : "On ne peut rien dire sur Ronaldo... Il bat de nouveaux records chaque jour"

Sa carte d'identité indique qu’il a 35 ans. Son physique en dit dix de moins. Peu importe qu’il parte de loin, depuis le côté gauche ou qu'il joue comme premier attaquant, il continue d'être l'un des hommes les plus décisifs de l'histoire du football, faisant le bonheur de la Juventus. Après avoir dépassé le cap des 750 buts en carrière, en passant notamment une légende du football comme Ferenc Puskas, encore 50 autres lui suffiront pour obtenir le diplôme du buteur le plus prolifique de tous les temps devant Pelé et Josef Bican.

Ce dernier, icône du Slavia Prague, culmine à près de 805 buts entre l’avant et l’après Seconde Guerre mondiale. Cristiano Ronaldo a donc encore la possibilité de se rapprocher des plus grands du jeu. Et de son histoire.

8) Lionel Messi (Barcelone - Argentine)

Les montagnes russes émotionnelles, voilà ce qui pourrait résumer la saison de Leo Messi. Auréolé d’un sixième Ballon d’Or en décembre 2019, La Pulga a poursuivi sur sa lancée au début de l’année 2020. Malgré une saison extrêmement compliquée sur le plan collectif marquée par la claque infligée par le Bayern lors du Final 8 de Lisbonne, l’attaquant argentin a continué d’affoler les lignes statistiques pour sa dix-septième saison chez les professionnels.

Le PSG doit-il sacrifier Mbappé pour accueillir Messi la saison prochaine ?

"Pichichi" de Liga pour la septième fois, son quatrième sacre de rang, Lionel Messi a battu le record détenu jusque lors par Telmo Zarra, ancien attaquant de l’Athletic Bilbao, dans les années 40 et 50. S’il a vécu une saison mouvementée avec le Barça, également marquée par son vrai-faux départ lors du dernier mercato, la Pulga a, une nouvelle fois, prouvé qu’il n’était pas un joueur comme les autres cette année. En février dernier, le natif de Rosario est d’ailleurs devenu le premier footballeur à recevoir le prestigieux Prix Laureus du sportif de l’année. Pour rentrer encore un plus dans la légende.

9) Kylian Mbappe (PSG - France)

Les années suivent et se ressemblent pour le natif de Bondy. Malgré une saison interrompue en France, le champion du monde a quand même eu le temps de marquer les esprits. Meilleur buteur du championnat de France pour la deuxième année consécutive, à égalité avec Wissam Ben Yedder, le Parisien a encore une fois été l’une des têtes d’affiches du quadruplé parisien sur la scène nationale.

"Depuis 2018, Mbappé ne progresse plus" : Est-on trop sévère avec lui ?

Auteur d’un doublé contre Basaksehir en clôture de la phase de poule après plus d’un an de disette en C1, Kylian Mbappé a réalisé un Final 8 de très belle facture. Remis sur pied en vitesse après son choc avec Loïc Perrin en Coupe de France, le Parisien a été l’un des détonateurs du PSG face à l’Atalanta et Leipzig. Si sa finale a été quelque peu décevante, marquée par son raté face à Manuel Neuer, le Français a réalisé des performances saignantes qui lui ont d’ailleurs permis d’être nommé dans l’équipe type de la compétition par l’UEFA.

Revanchard, le Français a d’ailleurs redémarré l’exercice 2020-2021 tambour battant avec 10 buts et 7 passes décisives en 13 matches. Le 5 décembre dernier, il a inscrit son 100e but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Si 2021 pourrait l’amener à voguer vers d’autres cieux, l’attaquant français a encore de belles choses à faire du côté du Parc des Princes.

10e - Erling Haaland* (Dortmund - Norvège)

Il y a un an, il affolait les compteurs avec Salzbourg, s’imposant en révélation de la Ligue des Champions. Au moment de quitter le club autrichien pour l’autre Bundesliga et Dortmund, les attentes étaient assez prudentes. "Bien, voyons ce que le gamin peut vraiment faire…"

Douze mois plus tard, nous avons tous la réponse : Haaland est un énorme monstre. Avec 33 buts en 32 matches disputés en 2020 avec le BvB, buteur à 16 reprises en 12 matches de C1 depuis septembre 2018, le Norvégien s’impose comme l’un des meilleurs numéros 9 d’Europe. D’autant plus qu’il trouve le chemin des filets toutes les 73 minutes… Mieux que Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Romelu Lukaku ou encore Ciro Immobile.



La machine Haaland, le mur Mendy : l’équipe-type de la phase de poules

A Dortmund, le Golden Boy 2020 s’est vite imposé comme l’une des pièces manquantes du puzzle. Intraitable devant le but, explosif, Haaland est aussi un joueur très technique et surtout très, très rapide malgré sa carrure. Véritable soldat du collectif de Lucien Favre, le Scandinave a séduit les supporters des Marsupiaux par son dévouement et son état d’esprit. Qu’on se le dise ; à 20 ans, Haaland est déjà un géant.

10e - Sadio Mané* (Liverpool - Sénégal)

S'il s'agissait de décerner le Eurosport Star of the Season, et non sur l’année 2020, Sadio Mané aurait probablement eu une place beaucoup plus haute dans ce classement. Car le Sénégalais a démarré le début de la saison 2019-2020 tambour battant, dans la lignée de ses performances du printemps 2019.

Néanmoins, l’ancien Messin, dixième de notre classement, est "victime" de l’excellence collective de Liverpool. Les Reds ont survolé la Premier League et le restart en mai dernier n’a été que l’occasion de parachever la somptueuse partition de Klopp. Pourtant, Sadio Mané n’en demeure pas moins un joueur clé de l’entraîneur allemand.

Explosif, polyvalent, altruiste, l’ailier sénégalais a bonifié le collectif d’Anfield avec pas moins de 22 buts et 12 passes décisives pour boucler la saison 2019-2020. Et si son début de saison 2020-2021 est plus timide, l’ancien joueur de Southampton reste une menace permanente à Liverpool.

*Erling Haaland et Sadio Mané ont recueilli le même nombre de voix parmi toutes les rédactions d'Eurosport.

