Robert Lewandowski à la folie. Au terme d'une année 2020 dominée de bout en bout, marquée par des titres à la pelle et des buts à n'en plus finir, Robert Lewandowski a été élu joueur de l'année 2020 par toutes les rédactions européennes d'Eurosport. Les résultats sont sans appel et lui offrent une marge très confortable sur une concurrence menée par Neymar, deuxième, et son coéquipier au Bayern Munich, Manuel Neuer. Ils couronnent douze mois d'une rare densité pour celui qui a tout gagné : Coupe d'Allemagne, Supercoupe d'Allemagne, Bundesliga, Supercoupe de l'UEFA et, évidemment, Ligue des champions.

Robert Lewandowski - Eurosport Star of the Year Crédit: Eurosport

Lewandowski, c'est l'évidence. La référence d'une année qui a envoyé valser toutes nos certitudes. Heureusement, le Bayern et son génial buteur ont servi de point d'ancrage infaillible. Le club allemand a roulé sur tous ceux qui osaient se dresser devant lui. Et au bout de ce collectif impressionnant et sans faille, "Lewy" a le plus souvent exécuté la sentence en empilant les buts. L'avant-centre de 32 ans est le seul parmi les cinq grands championnats à avoir atteint la barre des 43 buts cette saison. Un total qui lui permet de toiser ceux qui lui ont fait si souvent de l'ombre : Cristiano Ronaldo (40) et Lionel Messi (24). Aucun doute, c'est bien le Polonais qui incarne la toute-puissance du Bayern lors de cette année absolument parfaite (une seule défaite concédée !).

Neymar et Neuer très loin derrière

Si souvent décisif depuis son arrivée à Dortmund, Lewandowski est considéré comme le meilleur avant-centre du monde depuis plusieurs saisons déjà. Mais il lui a toujours manqué un trophée ou quelques buts décisifs pour s'asseoir à la table des tous meilleurs. La machine de Varsovie n'avait plus marqué le moindre but dans le tableau final de Ligue des champions depuis son quadruplé mémorable face au Real Madrid en 2013. Cette année, il a inscrit au moins un but des 8es jusqu'en demi-finale. Son efficacité, associée à son premier sacre en C1, ont laissé peu de doute sur l'identité de notre lauréat.

Robert Lewandowski am Ziel seiner Träume: Endlich darf er den Champions-League-Pokal in den Händen halten Crédit: Getty Images

Si Lewandowski fut élu à la quasi unanimité, la bataille fut plus farouche derrière lui. Fort d'un Final 8 réussi et d'une moisson de trophée en France, Neymar figure assez logiquement en deuxième position. Mais sa finale de Ligue des champions ratée et son absence de but lors du tournoi final expliquent son retard colossal sur Lewandowski dans le décompte final.

Neymar est talonné de près par l'autre immense individualité du Bayern, l'indéboulonnable Manuel Neuer. Le gardien bavarois a retrouvé son meilleur niveau, à l'image d'une finale de Ligue des champions au cours de laquelle il a littéralement écoeuré Kylian Mbappé. Redevenu la référence de son poste, le champion du monde 2014 est l'autre visage du rouleau-compresseur allemand. Cinquième, Joshua Kimmich, homme à tout bien faire des champions d'Allemagne et d'Europe, parachève la mainmise des protégés d'Hansi Flick sur le palmarès.

Ronaldo et Messi loin du compte, Mbappé seul Français

Habitués aux premières places et au podium, Cristiano Ronaldo, 7e, et Lionel Messi, 8e, paient forcément leur parcours laborieux en Ligue des champions. Eliminé dès les 8es, le Portugais pouvait difficilement espérer mieux malgré un nouveau titre en Serie A alors que l'Argentin, privé de trophée cette saison, est l'un des victimes les plus spectaculaires du Bayern qui l'a éliminé en quart de C1 au terme d'une corrida mémorable (8-2).

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi Crédit: Getty Images

Kevin De Bruyne, meilleur passeur de Premier League et fantastique de bout en bout de l'année, s'offre une place dans le top 5 (4e). Sixième, Sergio Ramos est le seul représentant du Real Madrid, champion d'Espagne mais sorti sans gloire en 8e de finale de la Ligue des champions. Unique Français présent dans le top 10, Kylian Mbappé profite de la belle saison parisienne et de ses statistiques rutilantes (22 buts en 31 matches en 2020). Blessé lors du Final 8, la bombe de Bondy manque de références dans les rendez-vous qui comptent pour espérer mieux. Il termine 9e, juste devant Erling Haaland et Sadio Mané. Mais loin, très loin de l'intouchable Robert Lewandowski.

