Tout d'abord, félicitations. Vous avez été élue joueuse de l'année par Eurosport. Comment s'est déroulée votre année ?

Pernille Harder : "Merci beaucoup. Je pense que l'année a été très bonne, si l'on exclut tout ce qui est lié au Covid-19. Mais sur un plan purement footballistique, l'année a été excellente. J'ai gagné la Coupe avec Wolfsburg, fini meilleure buteuse du championnat et disputé la finale de la Ligue des champions. Au-delà de tout ça, je pense que toutes nos performances ont été très satisfaisantes.

Comment vous sentez-vous à Chelsea jusqu'à présent ?

P.H. : Je profite tout simplement de chaque jour à l'entraînement, avec ces installations. Ici, les entraînements sont de très haut niveau, avec beaucoup de bonnes joueuses, tout comme les matches où nous affrontons également d'excellentes joueuses. J'adore ça.

Chelsea est probablement l'une des meilleures équipes du monde. Ca fait quoi de jouer tous les jours avec des joueuses comme Sam Kerr, Fran Kirby, etc… ?

P.H. : C'est inspirant. Vous avez nommé les meilleures mais il y a aussi d'autres très bonnes joueuses dans l’équipe. C'est l'une des raisons pour lesquelles les entraînements sont si bons. Ça me permet de progresser sans cesse. Bien sûr, il y a beaucoup de nouvelles joueuses et nous devons toutes trouver comment travailler ensemble du mieux possible. Mais on s'améliore chaque semaine et c'est prometteur pour l'avenir.

Pernille Harder, élue joueuse de l'année Eurosport Crédit: Getty Images

Qu'est-ce qui vous a attirée à Chelsea ? Les ambitions du club, après le recrutement de Sam Kerr ?

P.H. : Évidemment, les ambitions du club ont été déterminantes et ont eu un impact sur ma décision. Chelsea, en tant que club, veut remporter tous les titres possibles, y compris la Ligue des champions. Jouer dans le championnat anglais, avec toutes les grandes joueuses qui y évoluent, m'a aussi motivée. Voilà pourquoi je voulais vraiment venir à Chelsea.

Quelles sont les principales différences entre les championnats anglais et allemand ?

P.H. : Le niveau des matches. Jusqu'à présent, j'ai joué contre Arsenal, Manchester City, Manchester United, Everton… Et toutes ces rencontres ont été très intenses. Les cinq à six premiers de cette Ligue évoluent à un niveau que l'on ne retrouve dans aucun autre championnat, selon moi.

Vous êtes la joueuse la plus chère du monde. Est-ce que cela pèse sur vous ?

P.H. : Je pense que c'est une nouvelle étape pour le football féminin. Il y aura d'autres transferts comme celui-ci, notre sport se développe. Ça montre que le football féminin est aussi un "business". C'est comme ça que je le vois. Mon transfert pourrait être le début de quelque chose de nouveau.

Que visez-vous à Chelsea pour 2021 ?

P.H. : Pour Chelsea comme pour moi, l'objectif est de remporter le plus de titres possibles. Je veux remporter le championnat, la Ligue des champions qui est l'une des grandes ambitions du club. Nous allons tout faire pour la gagner cette année, et l'objectif sera le même l'année prochaine, et la suivante.

Pernille Harder (Chelsea) Crédit: Getty Images

Vous considérez-vous comme la meilleure joueuse du monde ?

P.H. : C'est difficile à dire. Je ne dirais pas que je le suis, car il y a beaucoup de joueuses brillantes et performantes en ce moment. J'essaie de suivre, et je m'entraîne toujours plus dur maintenant pour rester au plus haut niveau et progresser encore.

Que devez-vous améliorer pour devenir encore plus forte ?

P.H. : Continuer à performer, trouver de nouvelles manières de marquer des buts, être plus complète. Je pense qu'il faut que je fasse tout ce que je fais actuellement mais en augmentant encore le niveau d'un cran. Mon premier objectif est d'être pleinement intégrée à l'équipe, de me développer et de m'épanouir dans ce club et dans ce championnat.

Avec le recul que vous avez aujourd'hui, qu'auriez-vous dit à l'adolescente que vous étiez avant de débuter votre parcours professionnel ?

P.H. : De continuer à faire ce que je faisais. Plus jeune, j'étais vraiment une grosse bosseuse car j'avais de grands rêves à ce moment-là. Donc, je me dirais de croire en eux et de travailler dur pour les réaliser.

Que se passera-t-il si la Suède et le Danemark s'affrontent en finale de l'Euro 2022 ? [Sa compagne, Magdalena Eriksson, est internationale suédoise, NDLR]

P.H.: J'espère que le Danemark Gagnera ! Ce serait comme dans un rêve. Jouer une finale d'Euro contre votre partenaire… Au moins, l'une de nous deux serait heureuse après le match !"

