Fabio Cannavaro n'est plus l'entraîneur du Guangzhou FC. "Après des négociations amicales, le Guangzhou Evergrande a décidé de mettre un terme au contrat de Fabio Cannavaro", écrit le club sur le réseau social Weibo. "Nous remercions profondément Fabio Cannavaro pour ses immenses effort et sa contribution positive au club, et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière!", poursuit le club. L'ancien champion du monde italien, revenu en 2017 au club qu'il avait déjà entraîné lors de la saison 2014-15, était déjà sur la sellette après avoir échoué à remporter le championnat chinois la saison dernière.

Mais les difficultés d'Evergrande, géant de l'immobilier ultra-endetté, mettent désormais en danger le club lui-même. La fragilité financière des clubs chinois est régulièrement mise à nu. Début 2021, le Jiangsu FC, champion en titre, avait mis la clé sous la porte en raison des difficultés de son propriétaire, le conglomérat Suning. D'autres clubs plus modestes ont également été évincés des championnats chinois.

Après des années de dépenses somptuaires pour attirer des stars du foot, les clubs chinois ont été contraints par les autorités à plus de rigueur dans leur gestion. En 2021, ils ont par exemple dû renoncer au "naming" et adopter des noms détachés de leurs propriétaires. Le Guangzhou Evergrande s'est ainsi rebaptisé Guangzhou FC.

