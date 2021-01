Opération reconquête ! Avec comme ambition de redevenir un joueur à part entière. Samuel Umtiti en rêve depuis des mois maintenant. De très longs mois. Depuis la Coupe du monde 2018 où il a forcé sur un genou meurtri et a ensuite refusé l'opération souhaitée par le FC Barcelone, "Big Sam" est un footballeur à temps partiel. Et les moments d'inactivité sont beaucoup plus réguliers que ses périodes sur les terrains. L'ancien Lyonnais n'a ainsi cumulé que 30 matches de Liga sur les trois dernières saisons ! Mais depuis quelques semaines, les échos venus de Catalogne sont un peu plus encourageants.

Contrarié encore par ce genou gauche début juillet, Samuel Umtiti a certes une nouvelle fois débuté la saison en fréquentant un lieu qu'il connait trop bien : l'infirmerie des Blaugrana. Mais il a pris son mal en patience, travaillé avec acharnement ou encore effectué un changement radical pour son hygiène de vie. Et après avoir participé à un match avec la réserve du Barça, son nom revient enfin régulièrement dans les groupes blaugranas depuis le début du mois de décembre.

Antonio Puertas et Samuel Umtiti lors de Granade - FC Barcelone en Liga le 9 janvier 2021 Crédit: Getty Images

Une nouvelle titularisation ?

Le 9 janvier dernier contre Grenade (0-4), l'international français (27 ans, 31 sélections, 4 buts) a même signé un match plein en Liga, son premier depuis juin dernier ! "C'était son premier match depuis longtemps. Mais il a bien joué et l'équipe s'est améliorée en défense", avait salué Ronald Koeman. Alors, voit-il le bout du tunnel ? Autant être clair, il ne faut pas s'enflammer tant le puissant gaucher part de très loin malgré son statut de champion du monde et d'ancien pilier de l'arrière-garde catalane.

Face à Grenade, il n'avait ainsi hérité d'une place dans le onze de départ qu'en raison d'un pepin physique à l'échauffement de Ronald Araujo. Depuis, le natif de Yaoundé n'a d'ailleurs plus disputé la moindre minute. Malgré la longue absence de Gérard Piqué, Koeman lui préfère toujours les jeunes Araujo (21 ans) ou Oscar Mingueza (21 ans) pour accompagner un Clément Lenglet loin d'être une assurance tous risques ces derniers temps.

Beaucoup de questions sans réponse

Samuel Umtiti pourrait cependant avoir encore l'occasion de retrouver des sensations dans les prochaines semaines. Et ce n'est pas en raison du mercato. Des rumeurs l'ont certes placé sur les tablettes de Nice ou de l'AC Milan. Mais son salaire fait obstacle. Et selon Mundo Deportivo, il n'est pas vraiment tenté par un départ cet hiver. Si Koeman rêvait lui de récupérer Eric Garcia (Manchester City) pour renforcer son axe central, les dirigeants blaugrana, limités par leurs finances dans le rouge et les reports des élections pour la présidence du club, seraient plus tentés par l'idée d'attendre l'été prochain pour faire revenir l'ancien de la Masia à la fin de son contrat. Pour Umtiti, ce n'est pas une mauvaise nouvelle.

Contre Cornella en Coupe du roi ce jeudi – même si ce n'est pas idéal pour un joueur fragile d'évoluer sur une pelouse synthétique -, l'ancien Gone devrait d'ailleurs encore avoir sa chance aux côtés de Ronald Araujo, Mingueza glissant sûrement à droite avec la blessure de Sergiño Dest. Un nouveau bon match pourrait encore lui faire gagner des points aux yeux de Koeman, qui ne lui a jamais fermé la porte. Histoire de le faire monter un peu dans la hiérarchie.

Mais des doutes persistent logiquement dans le board catalan : pourra-t-il enchaîner les rencontres pour retrouver une condition digne de ce nom ? Et un niveau pour disputer des chocs en Liga ou en Ligue des champions ? Son corps va-t-il enfin le laisser tranquille ? Si c'est le cas, pourra-t-il redevenir le footballeur qu'il était ? Ce roc fiable de la défense catalane ou des Bleus ? Autant de questions sans réponse. Aujourd’hui, il y a plus de zones d’ombre que de certitudes. Et il n'y a que le temps qui permettra de savoir. Le temps et des matches…

