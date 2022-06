Football

FC STREAM TEAM - PSG - "Attirer Zinédine Zidane, ce serait affaiblir Luis Campos qui vient d'arriver"

FC STREAM TEAM - Ce vendredi, des sources espagnoles et françaises ont affirmé qu'un accord était proche d'être trouvé entre le PSG et Zidane pour venir entraîner le club de la capitale. Alors énième rumeur ou rapprochement décisif ? Faire venir le technicien français affaiblirait-il un Luis Campos à peine nommé ? Retrouvez le décryptage de Maxime Dupuis et Cyril Morin dans notre podcast.

00:07:02, il y a une heure