Noël Le Graët l'a officialisé ce jeudi : il est candidat pour un quatrième mandat à la tête de la FFF aux élections de mars. "NLG" élu pour la première fois en 2011, a réservé la primeur de l'annonce jeudi matin aux élus du "comex", dont M. Aulas, avant de l'officialiser dans une lettre adressée aux divers acteurs du football (clubs, monde amateur, syndicats, etc.).

"L'annonce de la candidature a été reçue par des applaudissements collectifs, tout le monde était ravi, je sais qu'il a beaucoup hésité", a relaté le dirigeant lyonnais. "On était plusieurs proches à lui suggérer de l'annoncer rapidement, et de considérer que c'était nécessaire dans un moment extrêmement difficile pour le football, d'une manière générale, d'avoir des gens d'expérience qui ont démontré leurs qualités sur le plan du football professionnel et amateur", a-t-il détaillé.