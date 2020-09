"Quand un Black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu." La semaine dernière, sur BFM Business, Noël Le Graët a déclenché une vague d'indignations. Accusé de ne pas avoir pris la mesure du racisme dans le football et d'être déconnecté de la réalité, le président de la FFF a été l'objet d'attaques nombreuses allant jusqu'à une manifestation devant le siège de la 3F.

Ce mardi, NLG a été invité à préciser sa pensée sur le plateau de Téléfoot. Et il ne s'est pas contredit. "Je n'ai pas voulu dire qu'il n'y avait pas de racisme, c'est évident qu'il y en a dans le monde entier et en France, mais le football n'est pas porteur de racisme, au contraire, a-t-il affirmé. Ces images sont détestables (NDLR : l'altercation Neymar-Alvaro Gonzalez), je n'aime pas ces mauvais côtés, mais ce sont des incidents de jeu. Personnellement, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, par contre je sais que notre sport rassemble, qu'il ne divise pas. A la Fédération, il y a des hommes qui surveillent le sport amateur et le sport professionnel. Les remontées sont très minimes sur les incidents. Donc non, le football n'est pas porteur de racisme."

Avant de préciser que ses propos concernaient les joueurs et non pas ce qu'il se passait dans les tribunes. Son intervention va-t-elle apaisé le débat ? C'est loin d'être certain.

