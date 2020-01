Le Buzz

FIFA et PES n'ont qu'à bien se tenir. Olive et Tom (nom français donné au manga Captain Tsubasa) débarque sur console via le jeu vidéo Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Disponible en 2020 sur Playstation 4, Nintendo Switch et PC, la nouvelle adaptation vidéoludique de la licence présentera des graphismes fidèles à l'anime. De multiples modes de jeu permettront de séduire les fans du manga culte mais pas seulement. Le jeu "sera apprécié par les fans de football du monde entier" avance Hervé Hoerdt, Vice-Président marketing, digital et content chez Bandai Namco, via un communiqué.

Et pour que l'immersion soit totale, tous les tirs hors normes qui ont fait la gloire de l'anime culte devraient être au rendez-vous du rectangle vert. Feuille morte, tir du tigre, tir de l'aigle... Il ne vous reste plus qu'à réviser vos classiques.