Robert Lewandowski est dans la liste des trois finalistes pour le prix Fifa "The Best" du meilleur joueur de l'année 2021, avec Lionel Messi et Mohamed Salah. L'attaquant polonais du Bayern Munich, déçu après sa deuxième place derrière Messi au Ballon d'Or attribué fin novembre, a une chance de glaner un nouveau trophée individuel lors de la cérémonie prévue le 17 janvier à Zurich. Il lui faudra cette fois séduire plus de votants que l'Argentin, vainqueur de la Copa America, et que l'Egyptien Mohamed Salah, dont le début de saison affole les compteurs à Liverpool.

L'Italien Jorginho, vainqueur de l'Euro, de la Ligue des champions et 3e du Ballon d'Or, n'est pas parvenu à intégrer le top 3, pas plus que Karim Benzema, 4e du Ballon d'Or. Pour le prix féminin, le podium du Ballon d'Or est reconduit pour les finalistes du prix de la Fifa, avec les deux Barcelonaises Jennifer Hermoso et Alexia Putellas, accompagnées de l'Australienne de Chelsea, Sam Kerr. L'une de ces trois joueuses succédera à l'Anglaise Lucy Bronze, victorieuse de la récompense pour l'année 2020.

Mancini meilleur entraîneur de l'année ?

Les lauréats sont sélectionnés par un jury international composé de sélectionneurs, capitaines, journalistes ainsi que des supporters et supportrices du monde entier en ligne. Le vote a été clos le 10 décembre 2021. La Fifa désigne aussi le but de l'année, via le prix Puskas, ainsi que le meilleur gardien et la meilleure gardienne. Chez les hommes, Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma et Edouard Mendy sont finalistes.

Un prix du meilleur entraîneur est également décerné: Roberto Mancini (Italie), Thomas Tuchel (Chelsea) et Pep Guardiola (Manchester City) ont été sélectionnés chez les messieurs, tandis que pour les équipes féminines, le trophée sera attribué à Lluis Cortés (FC Barcelone), Emma Hayes (Chelsea) ou Sarina Wiegman, sélectionneuse de l'Angleterre.

