Quatre ans après avoir décroché sa 13e coupe aux grandes oreilles , toujours face aux Reds, les coéquipiers de Karim Benzema visent une quatorzième victoire, toujours plus historique. De leur côté, quelques jours après avoir échoué dans sa quête de Premier League, le Liverpool de Mo Salah et Sadio Mané sera revanchard après la finale perdue quelques années plus tôt.

Ad

"City est une meilleure équipe, mais le Real un plus grand club"

Premier League Accusé de viols, Mendy plaide non coupable IL Y A UNE HEURE

A quelle heure débutera la finale de la Ligue des Champions 2022 ?

Le coup d'envoi de la finale de la C1 entre le Real Madrid et Liverpool sera donné le samedi 28 mai 2022, à 21h, en direct du Stade de France.

Sur quelles chaînes TV regarder la finale de la Ligue des Champions 2022 ?

La finale de la Ligue des Champions sera à regarder en direct sur CANAL+, en direct et en clair sur TF1. La rencontre sera également retransmise en différé sur beIN SPORTS et RMC Sport.

Comment Liverpool est devenu un monstre sans faille apparente

La finale de la Ligue des Champions sera aussi à vivre sur Eurosport.fr...

Vous pourrez retrouver le meilleur de la finale de la Ligue des champions sur Eurosport.fr avec des analyses, des magazines des vidéos et bien plus encore. Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis vous feront également vivre la finale en direct du stade de France sur Eurosport.fr et les réseaux sociaux d'Eurosport.

Tout au long de la semaine, vivez l'avant-match entre le Real Madrid et Liverpool avec Tour d'Europe et le FC Stream Team . Au menu ? Des analyses, des débats, la présentation des enjeux de la rencontre et bien plus.

Ligue des Nations Fati, Busquets, Alcantara et Asensio de retour avec l'Espagne IL Y A 2 HEURES