Les Glasgow Rangers ont été sacrés champions d'Écosse de football pour la première fois depuis 2011, à la suite du match nul à Dundee (0-0) de leur grand rival, le Celtic, qui avait gagné les neuf derniers titres.

Après leur victoire (3-0) contre Saint-Mirren samedi, il ne manquait qu'un point à l'équipe entraînée par l'ancien capitaine emblématique de Liverpool, Steven Gerrard, pour s'assurer le trophée. En concédant le nul à Dundee (8e), le Celtic Glasgow se retrouve à 20 points avec six matches à jouer et ne peut donc plus refaire son retard.

Ce titre couronne une saison où les Rangers sont restés toujours invaincus. Ils ont remporté 28 de leurs 32 rencontres, dont les 16 disputées à domicile. C'est aussi le retour au sommet du club le plus titré de l'histoire en Écosse (55e titre), neuf ans après un redressement judiciaire et une rétrogradation administrative qui l'avait précipité en quatrième division.

Le club s'est ensuite reconstruit, permettant en 2018 à l'Anglais Steven Gerrard de venir y lancer sa carrière d'entraîneur. Ce titre en Scottish Premiership est le premier trophée remporté par Gerrard en tant qu'entraîneur, après une carrière de joueur bien remplie avec Liverpool (1 Ligue des champions, 1 Coupe UEFA, 2 Coupes d'Angleterre et 3 Coupes de la Ligue).

Une victoire au-delà des restrictions sanitaires

Samedi, le match contre Saint-Mirren avait donné lieu à des scènes de liesse pour accueillir les joueurs à leur arrivée à Ibrox Park et après leur victoire, au mépris des mesures de confinement décrétées par le gouvernement écossais pour lutter contre le Covid-19.

Les fans des Glasgow Rangers ont fait fi des décisions du gouvernement pour se rassembler et célébrer la victoire de leur club Crédit: Eurosport

"Nous sommes très déçus que des supporters se soient rassemblés. Dans la perspective de contrôler le virus, les agissements d'une minorité d'individus mettent en danger la santé de tous et de la police mobilisée", avait déploré un porte-parole du gouvernement écossais au micro de Sky Sports, alors que l'Écosse est confinée depuis début janvier.

Le sacre des Rangers en championnat met un terme à un règne de neuf ans du Celtic, sacré chaque année depuis 2012.