Flamengo décroche sa première Recopa sudamericana

Flamengo est le grand vainqueur la Recopa sudamericana après sa victoire sur l'Independiente del Valle (3-0). Au match aller les deux équipes avaient fait match nul (2-2). Disputée au Maracana à Rio, cette opposition entre les vainqueurs de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana a été marqué par le doublé du Brésilien Gerson, 22 ans, passé par le championnat italien (Fiorentina et AS Rome entre 2016 et 2018).

Un autre ancien du Calcio, Gabriel Barbosa, passé par l'Inter, héros de la finale de la Copa Libertadores remportée contre River Plate en marquant deux buts, a ouvert le score (19e). Gerson a ensuite fait le break à la 62e minute avant d'assurer à la 89e le gain définitif à Flamengo de sa première Recopa sudamericana.