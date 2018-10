Foot: Anastasiadis sélectionneur de la Grèce après le limogeage de Skibbe

Angelos Anastasiadis a été nommé jeudi sélectionneur de l'équipe de Grèce de football après le limogeage le jour même de l'Allemand Michael Skibbe, a annoncé la Fédération grecque. "Cette décision est facile à comprendre en raison du mauvais parcours de l'équipe et des derniers résultats malheureux", s'est justifié le président de la Fédération Vangelis Grammenos, qui a "décidé d'embaucher un coach grec pour remplir les caractéristiques nécessaires pour (entraîner) notre équipe nationale".

Anasatasiadis, 65 ans, a une bonne expérience du football local: il a entraîné notamment le Panathinaïkos et le PAOK Salonique. Il a également eu les rênes de la sélection chypriote entre 2004 et 2011. Selon la presse, il a signé un contrat d'un an, avec une option d'une année supplémentaire en cas de qualification du pays pour l'Euro 2020. Son prédécesseur allemand, en place depuis fin 2015, n'avait pas réussi à qualifier les Grecs pour le Mondial-2018, et restait sur deux défaites en quatre matches de Ligue des nations, contre la Hongrie et la Finlande.