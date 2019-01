Brésil : Tite "suit de près" la blessure de Neymar

"Neymar ? Nous n'avons pas plus d'informations que celles qui ont été diffusées dans la presse, mais nous suivons la situation de près", a expliqué Tite, le sélectionneur du Brésil, au micro de la chaîne Sportv, en marge du tirage au sort de la compétition sud-américaine, qui aura lieu du 14 juin au 7 juillet. "Dans les trois prochains jours, on pourra observer l'ampleur de la blessure (...) J'espère qu'on aura une réponse positive et que tout ira bien pour lui", a ajouté Tite.

L'attaquant du PSG s'est blessé mercredi lors du match de Coupe de France contre Strasbourg (2-0). Les premiers examens pratiqués par le club parisien "ont mis en évidence une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit", qui avait déjà écourté sa saison dernière. À l'époque, il était resté trois mois sans jouer, revenant juste à temps pour disputer le Mondial 2018. Loin d'être au top de sa forme, il n'avait pu empêcher la Seleção de chuter en quarts de finale face à la Belgique (2-0), et avait été moqué dans le monde entier pour ses simulations.