Reconnu coupable de "corruption" par la commission d'éthique de la FIFA, Ariel Alvarado a reçu un carton rouge. L'enquête ouverte par la justice interne de l'instance contre lui portait sur des pots de vin reçus entre 2009 et 2011 en lien avec des matches organisés par la FEPAFUT ainsi que sur des droits marketing et de télévision concernant la CONCACAF. Pour ces faits, Ariel Alvarado a été suspendu et écopé d'une amende d'environ 459 000 euros.

Dans le cadre de ce vaste scandale, seuls deux anciens responsables du football sud-américain ont comparu aux Etats-Unis en 2018 durant un procès qui avait exposé les millions de dollars de pots-de-vin versés par des sociétés de marketing sportif aux responsables du football d'Amérique latine, en échange des droits de retransmission télé et de promotion de tournois du continent, dont la Copa America et la Copa Libertadores.