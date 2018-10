Kakoto convoquée avec les Bleues, Henry et Le Sommer aussi

Attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto a été convoquée pour le match amical des Bleues contre le Brésil le 10 novembre (21h00) à Nice. "C'est dans la logique. Je vous avais dit la dernière fois que c'était un peu tôt. Aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment, elle est performante avec son club, elle va mieux, elle est souriante quand elle marque. C'est le moment qu'elle frappe à la porte avec nous. Ca va me permettre de la voir vivre avec nous durant une semaine", a expliqué Diacre au sujet de l'attaquante de 19 ans.

La sélectionneure a aussi fait appel à ses cadres Amandine Henry et Eugénie Le Sommer en dépit de leurs pépins physiques. "Amandine Henry, elle figure dans le groupe de Lyon pour la Ligue des champions. C'est ma capitaine, je souhaitais qu'elle soit dans le groupe", a dit Diacre à propos de la joueuse qui revient d'une blessure à l'épaule. Eugénie Le Sommer, "c'est plus compliqué", a complété la technicienne. "Elle a des douleurs persistantes, mais on se laisse le temps, on analysera lundi."

Les Bleues joueront contre le Brésil, pour préparer leur Coupe du monde à domicile disputée du 7 juin au 7 juillet. Elles restent sur six victoires d'affilée depuis le mois de mars.

Le groupe de 23 joueuses :

Gardiennes : Sarah Bouhaddi (Lyon), Solène Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Arsenal FC)

Défenseurs : Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui (Montpellier), Amel Majri (Lyon), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Eve Perisset (Paris SG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aissatou Tounkara (Atlético Madrid).

Milieux de terrain : Charlotte Bilbault (Paris FC), Elise Bussaglia (FC Barcelone), Maeva Clemaron (FC Fleury), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Lyon),

Attaquantes : Kenza Dali (Dijon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Valérie Gauvin (Montpellier), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Emelyne Laurent (Lyon), Eugénie Le Sommer (Lyon), Gaëtane Thiney (Paris FC)