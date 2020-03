Les Etats-Unis ont battu l'Angleterre (2-0) jeudi à Orlando pour la première journée de la SheBelieves Cup. Des buts de Christen Press et Carli Lloyd ont offert la victoire Américaines. Les deux attaquantes ont marqué à trois minutes d'intervalle juste après la mi-temps (53e et 55e), battant devant plus de 16 000 spectateurs les tenantes du titre de l'édition 2019. Cette victoire est d'autant plus impressionnante que le sélectionneur de la Team USA, Vlatko Andonovski, s'est permis de laisser la star Megan Rapinoe sur le banc jusqu'à la 62e minute.

Du côté des Anglaises, apparues fébriles aussi bien en défense qu'en attaque, leur sélectionneur Phil Neville est promis à d'intenses réflexions dans la perspective du match dimanche contre le Japon dans le New Jersey (nord-est des Etats-Unis). Avec ce nouveau succès, les Américaines ont enchaîné une 29e victoire consécutive. Elles avaient déjà battu l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde huit mois plus tôt à Lyon, en France (2-1). Les Anglaises n'ont désormais remporté que deux de leurs sept derniers matches.

L'Espagne créé la surprise face au Japon

Dans le match d'ouverture de ce tournoi opposant quatre équipes, l'Espagne a créé la surprise en ayant raison du Japon (3-1), et espère certainement conserver cet élan lors de sa confrontation avec les Etats-Unis dimanche.