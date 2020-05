Wendie Renard et Corinne Diacre

Corinne Diacre et l'équipe de France féminine disputeront quatre matches de qualification, cet automne, pour le prochain championnat d'Europe, décalé en 2022 à cause de la pandémie de coronavirus.

L'équipe de France féminine connaît son calendrier de l'automne. Quatre rencontres de qualifications à l'Euro féminin, repoussé de 2021 à 2022, ont été reprogrammées par l'UEFA en octobre, novembre et décembre, a annoncé mercredi la Fédération française. En plus des rencontres en Serbie le vendredi 18 septembre puis en Macédoine du Nord le mardi 22 septembre, déjà prévues et maintenues à leur date initiale, les joueuses de Corinne Diacre recevront les Macédoniennes le vendredi 23 octobre avant de se déplacer en Autriche le mardi 27 octobre.

L'Euro décalé en 2022

D1 féminine Le PSG prolonge Luana et Criscione jusqu'en 2021 IL Y A 3 MINUTES

Elles accueilleront ensuite l'Autriche le vendredi 27 novembre puis le Kazakhstan le mardi 1er décembre, dans leur dernière rencontre de qualifications à l'Euro. Celui-ci a été reporté à juillet 2022 (du 6 au 31) pour éviter une concomitance avec l'Euro masculin, lui-même reporté à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Les Bleues sont actuellement troisièmes de leur groupe de qualification mais n'ont joué que deux matches sur huit, pour deux victoires.

Play Icon

Football Real Madrid - Bale : "Beaucoup de gens ont des problèmes avec le fait que je joue au golf" IL Y A 12 MINUTES