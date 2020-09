L'attaquant Kazuyoshi Miura est devenu à 53 ans 6 mois et 28 jours le plus vieux joueur titulaire en J-League. Il a en effet débuté mercredi le match de son équipe, Yokohama FC, contre Kawasaki Frontale. Le précédent plus vieux joueur à avoir été titulaire en J-League était Masashi Nakayama, en 2012, alors qu'il était âgé de 45 ans. Miura, surnommé "King Kazu" et qui n'avait plus été titulaire depuis 2007, a joué plus d'une mi-temps avant d'être remplacé à la 56e minute. Malgré sa présence, son équipe s'est finalement inclinée (3-2).