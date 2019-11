L'Afrique du Sud a décroché son billet pour les Jeux Olympiques 2020 après sa victoire de la la petite finale pour la troisième place de la CAN des moins de 23 ans face au Ghana (2-2, 6-5 tab). Les jeunes Sud-Africains, rejoignent l'Egypte, le pays-organisateur de la Coupe d'Afrique U23, et la Côte d'Ivoire, déjà qualifiés et qui s'affrontent en finale de la compétition.

L'Afrique dispose de trois places pour le tournoi olympique masculin de football, qui regroupe 16 équipes à Tokyo, Saitama et Yokohama du 22 juillet et 8 août.