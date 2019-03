L'Allemagne recevra l'Argentine en amical en octobre

L'Allemagne affrontera l'Argentine en match amical le 9 octobre à Dortmund, a annoncé vendredi la Fédération allemande de football (DFB). "La direction sportive avait explicitement demandé de pouvoir jouer autant que possible contre une très grosse équipe pour tester et continuer à faire progresser l'effectif", a déclaré le président de la DFB Reinhard Grindel.

Les deux équipes multiples championnes du monde (quatre étoiles pour l'Allemagne, deux pour l'Argentine) s'étaient affrontées en finale du Mondial 2014 au Brésil: l'Allemagne s'était imposée 1-0 après prolongations. Elles s'étaient retrouvées deux mois plus tard à Düsseldorf et l'Argentine avait gagné 4-2. Elles ne se sont plus rencontrées depuis.