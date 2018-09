Slaven Bilic, nouvel entraîneur du club saoudien d'Al-Ittihad

Slaven Bilic a signé un contrat de trois ans avec le club basé à Djeddah et succède à l'Argentin Ramon Diaz, qui a été limogé. Cette nomination a reçu le soutien du chef de l'Autorité générale du sport saoudien, Turki Al-Sheikh. Ce dernier est notamment apparu aux côtés de l'entraîneur croate et en présence de Firas al-Turki, membre du conseil d'administration du club, sur une vidéo tournée à New York et publiée sur son compte officiel Twitter, dans laquelle il félicite les membres du club d'Al-Ittihad pour la nomination de Slaven Bilic.

Ancien défenseur et sélectionneur de de la Croatie (2006-2012), le technicien croate a entraîné le Lokomotiv Moscou, Besiktas Istanbul et les Londoniens de West Ham, qui l'ont limogé en 2017.