Le président de la Fédération allemande attaque Gianni Infantino

Reinhard Grindel, le président de la Fédération allemande de football (DFB), avait des choses à dire à Gianni Infantino, le patron de la FIFA. "Avec son manque de transparence sur ces questions, il renforce les préjugés sur la FIFA", tacle Grindel. "C'est pourquoi j'insiste avec mes collègues de l'UEFA au sein du Conseil de la FIFA pour la création d'une task force, où toutes les informations seraient mises sur la table, afin de déterminer avec honnêteté si nous avons besoin d'autres compétitions et, si oui, quel pourrait être leur format".

Un projet flou

Infantino envisage depuis des mois la création d'une Ligue des nations mondiale et d'un Mondial des clubs élargi à 24 équipes. Le projet, très flou, de vendre des droits de la FIFA à des investisseurs prêts à mettre 25 milliards de dollars sur 12 ans pour organiser le tournoi des clubs, suscite en outre l'inquiétude. "Je serais satisfait si la FIFA lançait un processus de discussion ouvert, et si les principaux concernés, c'est à dire les clubs, les ligues et les fédérations, étaient beaucoup plus impliqués dans les discussions", ajoute Grindel.

Cette charge fait écho à celle du président de l'UEFA Aleksander Ceferin début décembre. Le patron du foot européen s'était lui aussi agacé du manque d'opacité des projets en question. "Nous avons toujours beaucoup de difficultés par rapport à ces deux propositions", notamment la Coupe du monde des clubs qui serait "financée par un fonds dont on ne connait ni l'origine, ni le nom des personnes qui le soutiennent", avait lancé M. Ceferin.