L'UEFA l'a annoncé jeudi. La règle des cinq changements, mise en place cet été après l'interruption des matches pour cause de crise sanitaire, sera appliquée cette saison en Ligue des champions et Ligue des nations. L'organisme européen a fait savoir qu'une "autre décision" sera prise ultérieurement concernant l'Euro 2020, reprogrammé en juin-juillet 2021. "Jusqu'à cinq remplacements seront autorisés pour tous les matches de Ligue des nations, barrages des qualifications à l'Euro, qualifications à l'Euro féminin, Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue des champions féminine", a énuméré l'instance européenne du football jeudi à Budapest, après la tenue de son comité exécutif.