Qui succédera à Mohamed Salah ? Ils sont dix à pouvoir remporter le Ballon d'Or africain cette année. Parmi eux, Mohamed Salah, qui vise le triplé, Sadio Mané, Riyad Mahrez, lauréat de l'édition 2016, Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur du trophée en 2015, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, André Onana, Ismail Bennacer, Odion Ighalo et Youcef Belaili. Respectivement vainqueur de la CAN 2019 et de la dernière Ligue des champions, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah partent avec une longueur d'avance.

La CAF décernera également un prix pour le meilleur jeune africain de l'année 2019. On retrouve notamment le Lillois et international nigérian, Victor Osimhen.