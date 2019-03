Les Espoirs contre la Belgique et l'Autriche en juin, avant l'Euro

L'équipe de France Espoirs accueillera la Belgique le lundi 3 juin au Mans (21h00), puis ira défier l'Autriche le mardi 11 juin (18h45 - lieu à confirmer), deux adversaires qualifiés eux-aussi pour l'Euro. Les Bleuets ont déjà deux matchs de préparation prévus en mars, en Allemagne le jeudi 21 à Essen (18h30) et contre le Danemark le dimanche 24 mars (21h00) à Brest.

La sélection Espoirs (moins de 21 ans) s'apprête à disputer son premier championnat d'Europe depuis 2006. Il aura lieu du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin. Les Français feront leur entrée en lice dans le groupe C face à l'Angleterre le 18 juin, avant de se mesurer à la Croatie le 21 juin et à la Roumanie le 24 juin.