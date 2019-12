Le nouveau projet de ligue fermée a entraîné une levée de boucliers. En effet, mardi, l'association des Ligues européennes de football l'a dénoncé. "Seuls une partie des clubs les plus riches seraient invités", a-t-elle pointé du doigt.

Les Ligues européennes qui se disent "fatiguées des menaces venant de quelques clubs riches" estiment que "le football professionnel des clubs n'est pas une activité économique privée, réservée à quelques uns sélectionnés seulement sur la profondeur de leur portefeuille".

Le football est "un sport et non en priorité un terrain pour les investissements financiers. La solution n'est pas une ligue fermée en haut de la pyramide où seule une partie des clubs les plus riches serait invitée", juge Lars-Christer Olsson, président des European Leagues, dans un communiqué. Ce projet de ligue fermée, qui revient régulièrement sur la table, a aussi été vivement critiqué par le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, qui y voit également une menace pour la Ligue des champions.

Luis Figo est clairement contre

L'ancien international portugais Luis Figo lui a apporté son soutien. Il estime qu'une ligue fermée "tuera le prestige et l'excitation qui entourent les championnats nationaux à la fois pour les fans et les joueurs". Pour le Ballon d'Or 2000, la Ligue des champions "restera le summum du football de clubs" et "ceux qui pensent pouvoir la dépasser échoueront".