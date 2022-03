L'ancien international Maryan Wisniewski, héros de l'épopée des Bleus au Mondial 1958 (3e) aux côtés de Raymond Kopa ou Just Fontaine, est mort à l'âge de 85 ans, ont annoncé vendredi la Fédération française de football (FFF) et le syndicat des joueurs UNFP. Titulaire lors des six matches de l'équipe de France en Suède, Maryan Wisniewski avait virevolté sur son aile droite et inscrit deux buts, contre le Paraguay (7-3) en poules puis contre l'Irlande du nord (4-0) en quart de finale.

Maryan Wisniewski (33 sélections, 12 buts) avait aussi délivré plusieurs passes décisives à Just Fontaine, meilleur buteur du tournoi (13 buts) et encore à ce jour meilleur buteur sur une seule Coupe du monde. Mais son plus grand match en Bleu reste le 16e de finale retour de l'Euro 1964 contre l'Angleterre (5-2), le 27 février 1963. Écarté plus d'un an des Bleus parce qu'il était jugé comme un des responsables majeurs de l'élimination contre la Bulgarie en 1961, Maryan Wisniewski prend une revanche éclatante en conduisant l'équipe de France à une victoire historique contre les Trois Lions.

Maryan Wisniewski restera une figure marquante de l'histoire de l'équipe de France

Contre l'Angleterre, il permet à la France de mener (3-0) grâce à un lob (3e), puis centre pour le deuxième but d'Yvon Douis (32e), et se trouve au départ de l'action menant au but de Lucien Cossou (43e). Enfin il marque le 4e but après un échange avec Cossou (75e). "Maryan Wisniewski restera une figure marquante de l'histoire de l'équipe de France", a résumé la FFF sur son site internet.

Fils de mineur d'origine polonaise né le 1er février 1937 à Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais), Maryan Wisniewski était un talent précoce : il avait débuté en équipe de France dès l'âge de 18 ans, en 1955.

Cette figure du RC Lens (1953-1963), oncle du rugbyman Jonathan Wisniewski, a évolué sous le maillot de la Sampdoria de Gênes (1963-1964), à Saint-Etienne (1964-1966), Sochaux (1966-1969) et Grenoble (1969-1970). Il comptait à son palmarès une Coupe Gambardella (1958) et a terminé deux fois deuxième du Championnat de France avec Lens.

