Le TAS maintient la suspension de Mino Raiola en Italie

Ce mercredi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a maintenu mercredi l'interdiction d'exercer pour trois mois en Italie imposée à l'agent Mino Raiola. La Fédération internationale de football (FIFA) avait décidé fin mai d'interdire à l'agent de joueurs Mino Raiola et à son cousin et associé Vincenzo d'exercer dans le monde entier, respectivement pour trois et deux mois.

Décision début juillet

Raiola avait fait appel de cette décision et demandé la suspension de l'application de cette interdiction au monde entier. Jeudi, le TAS a annoncé que "l'extension mondiale de la suspension de Mino Raiola est suspendue dans l'attente de la décision du TAS". Cependant, la suspension prononcée par la Fédération italienne de football (FIGC) n'est "pas affectée" par cette décision et s'applique donc.

L'agent Mino Raiola.Getty Images

Le TAS, organe judiciaire suprême en matière sportive et qui siège à Lausanne, a ajouté qu'un "calendrier procédural raccourci" avait été accepté par les parties pour permettre d'aboutir à une décision finale "au début du mois de juillet" prochain. Intermédiaire majeur dans le monde du football, Mino Raiola s'occupe notamment des intérêts du Néerlandais Matthijs De Ligt (Ajax), très convoité, notamment par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Selon plusieurs médias, Raiola était d'ailleurs à Paris ce mercredi pour discuter avec Antero Henrique, directeur du sportif du PSG.