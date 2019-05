Noël Le Graët a été désigné représentant de l'UEFA au sein du Conseil de la FIFA. Le président de la FFF a été nommé à "l'unanimité" par le comité exécutif de l'UEFA. Il remplace Reinhard Grindel, ex-président de la Fédération allemande de football (DFB), qui a renoncé à tous ses mandats nationaux et internationaux, accusé d'avoir accepté une montre à 6000 euros en cadeau du vice-président ukrainien Grigoris Surki.

Cette décision intervient alors que la FIFA organise son congrès électif à Paris, le 5 juin, à deux jours de l'ouverture du Mondial féminin en France (7 juin -7 juillet). "C'est un immense honneur, un privilège et un véritable plaisir. Mes pensées vont au président de l'UEFA et aux membres de son comité exécutif que je tiens à remercier pour la confiance accordée. Rejoindre le Conseil de la FIFA est une récompense et une reconnaissance pour notre institution et le football français", s'est félicité le N.1 de la "3F" dans un communiqué.