Sélectionneur du Nigéria depuis 2016, Gernot Rohr, l'ancien entraîneur de Bordeaux ou Nice, a vu son contrat prolongé de deux ans supplémentaires ce mercredi.

La fédération du Nigeria (NFF) a confirmé mercredi avoir prolongé de deux ans le contrat du sélectionneur des Super Eagles, le technicien germano-français Gernot Rohr. Sélectionneur du Nigeria depuis 2016, avec à la clé une qualification pour le Mondial 2018 et une troisième place à la CAN 2019, Gernot Rohr (66 ans), a auparavant entraîné les sélections du Burkina Faso, du Niger et du Gabon.

Play Icon

Football Real Madrid - Bale : "Beaucoup de gens ont des problèmes avec le fait que je joue au golf" IL Y A 12 MINUTES

Ligue des champions La finale de la Ligue des champions finalement délocalisée à Lisbonne ? IL Y A 35 MINUTES

Play Icon