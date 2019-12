Et si c'était le début d'un rapprochement ? Depuis la semaine passée, la 24e édition de la Coupe du Golfe de football qui se déroule au Qatar suscite des espoirs d'une détente politique. Une compétition où on retrouve notamment l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et Bahreïn, qui affronte l'Irak ce jeudi en demi-finale au stade Khalifa de Doha. "La Fédération de football du Bahreïn affectera deux avions pour le transport de supporters bahreïnis afin de soutenir notre sélection nationale", a-t-elle indiqué sur Instagram.

Les supporters de Bahreïn pourraient être présents à Doha jeudi.Getty Images

Cette décision intervient deux ans après que l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn mais aussi l'Egypte aient rompu leur liens avec Doha qu'ils accusent de soutenir les mouvements islamistes, d'être proches de l'Iran et la Turquie et de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays arabes à travers sa chaîne Al-Jazeera. L'émirat gazier a de son côté toujours démenti ces accusations.