Dix mois après son dernier match officiel en Moldavie, l'équipe de France retrouvera le chemin des terrains le 5 septembre prochain, à l'occasion d'un déplacement en Suède pour le compte de la Ligue des Nations. Jusqu'à la fin novembre, les hommes de Didier Deschamps disputeront huit rencontres.

Il faut remonter au 17 novembre 2019 pour retrouver la trace du dernier match de l'équipe de France. Alors que l'Euro a été décalé en 2021, les Bleus, qui n'ont pas pu affronter l'Ukraine et la Finlande en mars en amical à cause de la pandémie de coronavirus, retrouveront les terrains le 5 septembre prochain à l'occasion d'un déplacement en Suède, pour le compte de la Ligue des Nations. Les Français recevront les Suédois le 17 novembre, pour le dernier match de l'année 2020.

Entre temps, les hommes de Didier Deschamps joueront six autres rencontres. Toujours pour le compte de la Ligue des Nations, les Bleus affronteront la Croatie (ndlr : le 8 septembre à domicile et le 14 novembre à l'extérieur) et le Portugal (ndlr : le 11 octobre en France et le 14 novembre au Portugal). Enfin, les champions du monde 2018 joueront deux matches amicaux les 7 octobre et 11 novembre. L'identité des adversaires de l'équipe de France n'a pas encore été dévoilée.

