Football

Foot - Transferts - Milik quitte l’OM : "L’impression que l’histoire n’a jamais vraiment commencé"

LIGUE 1 - Arkadiusz Milik devrait rejoindre la Juventus Turin dans les heures qui viennent dans le cadre d'un prêt avec option d'achat (2+8M). Un an et demi après son arrivée, le Polonais a-t-il été à la hauteur des attentes ? A-t-il été le "grantatakan" tant recherché ? Julien Pereira et Cyril Morin en débattent dans Mercredi Mercato, à retrouver en podcast (Real : M.Rabot / M.Popovic).

00:04:57, il y a une heure