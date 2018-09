Adidas prolonge avec l'Allemagne jusqu'en 2026

L'Allemagne a prolongé ce lundi son partenariat avec Adidas jusqu'en 2026. Aucun montant n'a été donné concernant cet accord, qui reconduit pour quatre ans l'actuel contrat se terminant en 2022. A l'inverse, en 2016, la marque aux trois bandes avait fièrement annoncé en plein Euro en France qu'elle allait débourser plus de 50 millions d'euros par an pour continuer d'équiper la "Mannschaft", deux fois plus que le montant précédent, et ce, pour répondre aux ambitions du rival Nike.

" Nous tenons à nos partenaires "

"Le timing (de l'accord) souligne la philosophie unique de sponsoring d'Adidas : nous tenons à nos partenaires de longue date", a déclaré Kasper Rorsted, patron de l'équipementier d'Adidas, dans un communiqué. Adidas équipe l'équipe du gardien Manuel Neuer depuis plus de 60 ans, une période durant laquelle les équipes masculines et féminines ont glané 17 titres européens et mondiaux.

La prolongation du partenariat avec Adidas intervient au lendemain de la première victoire de l'Allemagne, lors d'un match amical face au Pérou (2-1), depuis le fiasco vécu lors de la phase de groupes de la Coupe du monde de Russie, qui a valu un flot de critiques à l'équipe et son entraîneur Joachim Löw. Pour alourdir le climat, cette Bérézina avait été suivie du départ spectaculaire du milieu de terrain Mesut Özil, proférant des accusations de racisme à l'encontre du président de la DFB, Reinhard Grindel.

Ce dernier voit dans le partenariat prolongé avec Adidas "un signal important envoyé à l'UEFA, en montrant que nous sommes économiquement sains à long terme" et ce "compte tenu de la candidature de l'Allemagne à l'Euro 2024", a-t-il déclaré dans le même communiqué. En France, le contrat passé avec Nike doit durer jusqu'en 2026 en rapportant 50 millions d'euros par an à la Fédération.