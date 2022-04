Sa réponse était attendue. Pris dans la tempête après la révélation par El Confidencial d'appels compromettant avec le footballeur Gérard Piqué , et une histoire de commission douteuse concernant le transfert de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, le président de la Fédération Espagnole de Football (RFEF) Luis Rubiales s'est exprimé devant toute la presse ce mardi, lors d'une très longue séance de questions-réponses avec les journalistes sur place.

La gestion que nous avons faite avec la RFEF est claire, propre, honnête et bénéfique

"Je suis très indigné des mensonges qui sont exposés, a commencé le dirigeant de 44 ans, en compagnie du secrétaire général de la RFEF Andreu Camps. Indigné aussi parce que les informations volées de mon téléphone sont le plus grave selon moi. Beaucoup de choses ont été dites et peu ou pas sont vraies. La gestion que nous avons faite avec la RFEF est claire, propre, honnête et bénéfique." Alors que les montants du contrat ont fait jaser de l'autre côté des Pyrénées, Rubiales s'en est défendu en évoquant l'aspect public de ces contrats.

"Cela ne m'a causé aucune surprise, car tout ce qui a été fait a été communiqué, a-t-il balayé. Ce 'scoop' sur ce contrat est périmé. C'est un contrat qui n'est plus opérationnel, car à l'Assemblée, un nouvel accord a été approuvé, qui durera dix ans et qui a permis à l'Arabie Saoudite de payer 40 millions d'euros. Ceux-ci ont permis la survie de nombreux clubs modestes. La moitié leur revient." La nouvelle n'a visiblement pas convaincu les journalistes sur place, qui l'ont relancé à de multiples reprises sur le problème éthique d'un tel montant. Un célèbre journaliste espagnol, Mr Chip, a même eu une réaction virale sur sa chaîne Twitch, déclarant "Ne mens pas, Rubi ! Tu as touché de l'argent sur ton compte personnel !"

Il n'y a aucune relation financière entre Kosmos et la Fédération

Mais surtout, le problème de ces révélations d'audio concernait un conflit d'intérêts avec Kosmos, la société présidée par Gérard Piqué, un joueur encore actif, qui aurait touché une commission dans cet accord. Une information qu'a nié en bloc Luis Rubiales : "Il n'y a aucune relation financière entre Kosmos et la Fédération. Kosmos nous propose un changement de format et je l'ai proposé lors de ma campagne électorale."

"Ils commencent à travailler et de fait nous parlons avec les Etats-Unis, avec le Qatar, la Chine, l'Inde et quelques propositions d'Afrique, a poursuivi l'ancien joueur de Levante, avant de rappeler l'essentiel de son argumentaire. Mais la RFEF ne paie pas un seul euro de commission à qui que ce soit ! Il est question de 400 millions d'euros pour le football espagnol uniquement. 50% pour les clubs qui y participent et 50% pour le football plus modeste. Il n'y a pas plus à raconter. Nous avons rendu tout cela public lors des Assemblées et tout a été voté sans une seule voix contre."

Gérard Piqué, président de Kosmos, en conférence de presse Crédit: Getty Images

A la RFEF nous ne sommes pas gouvernés ni par la déontologie ni par le président

Rubiales a une nouvelle fois fustigé la manière dont ont été prises ces informations, et s'est indigné de l'atteinte à sa vie privée. Enfin, alors que la fédération toute entière est chamboulée par ce scandale, le président de la RFEF a tenu à rappeler l'essentiel au sujet de cet accord, à savoir sa légalité : "Il semble que tous les médias disent que l'opération est légale. Si tout le monde convient que c'est légal, c'est juste. Sur le plan éthique, dans le conflit d'intérêts, chacun a sa morale et son éthique. A la RFEF nous ne sommes pas gouvernés ni par la déontologie ni par le président." Voilà qui a de quoi être clair sur les intentions du football espagnol.

