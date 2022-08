L'équipe de France de Corinne Diacre, demi-finaliste lors de l'Euro, perd deux places et recule en cinquième position du classement FIFA. Les Américaines, qui viennent de remporter le Championnat de la Concacaf (Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes), devancent l'Allemagne, finaliste de l'Euro (+3 places), la Suède et l'Angleterre, désormais quatrième (+4) après son sacre européen à domicile.

Diacre : "L'efficacité nous a encore fuies"

