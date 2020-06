FOOTBALL FEMININ - Le PSG a annoncé ce samedi dans un communiqué que trois joueuses (une membre du groupe professionnel et deux U19) avaient été controlées positives au Covid-19.

Une joueuse du Paris SG, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a subi un test positif au Covid-19, a annoncé le club parisien samedi.

"Les résultats des tests de dépistage sérologiques et PCR, effectués avant la reprise de l'activité, font apparaître trois cas positifs au Covid-19 : deux joueuses de l'équipe U19 et une joueuse du groupe professionnel. Un protocole sanitaire strict, et commun à toutes les sections du Paris Saint-Germain, est actuellement mis en place", a détaillé le PSG dans un communiqué.

Le club n'a pas précisé si la joueuse du groupe pro avait été testée positive à un test PCR - qui permet de dire si la personne est infecté au moment du test - ou à un test sérologique - qui indique si l'individu a déjà été en contact avec le virus.

Trois cas "antérieurs" chez les hommes

Dans l'effectif masculin du PSG, les séries de tests avaient permis de détecter trois cas "antérieurs" de Covid-19 chez les joueurs, qui n'étaient "plus contagieux" et n'avaient pas remis en cause la reprise de l'entraînement.

Le PSG féminin, qui doit reprendre l'entraînement lundi, se prépare aux demi-finales de Coupe de France, contre Bordeaux le 2 août, et surtout à son quart de Ligue des champions contre Arsenal le 22 août à Saint-Sébastien (Espagne).

