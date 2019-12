Encore une distinction pour l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. La Japonaise Saki Kumagai (29 ans), qui vient d'être élue meilleure joueuse asiatique de l'année 2019, a réalisé son troisième triplé championnat, Coupe de France et Ligue des champions cette saison avec l'OL. Cet été, Saki Kumagai, qui était capitaine de sa sélection, a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde organisée en France. Cette saison, elle a disputé 8 matches avec Lyon et inscrit le but de la victoire mi-novembre face au Paris Saint-Germain dans le choc pour le titre national.

Le Qatarien Akram Afif, 23 ans, a lui été élu meilleur joueur asiatique, à la faveur d'une belle année personnelle en club (19 buts avec Al-Sadd) et d'un parcours victorieux en Coupe d'Asie avec sa sélection (meilleur passeur).

Son Heung-min également titré

Le titre d'international asiatique de l'année, récompensant un joueur évoluant hors du continent, est revenu au Sud-Coréen de Tottenham, Son Heung-min, pour la troisième fois de sa carrière.