Le Français Hervé Renard, qui avait démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc deux semaines après l'élimination surprise de l'équipe à la CAN 2019, a annoncé lundi son arrivée à la tête de l'équipe d'Arabie saoudite.

"Heureux de démarrer une nouvelle aventure en Arabie saoudite sur un nouveau continent !", a écrit Hervé Renard sur son compte Twitter en faisant allusion à ses passages en France (Sochaux, Lille) et en Afrique (Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc...). La Fédération saoudienne de football a confirmé l'information, son patron Yasser al-Misehal déclarant que le "choix a été fait sur un grand nom, capable d'apporter un plus au football saoudien".

Hervé Renard, âgé de 50 ans, était arrivé au Maroc en 2016 et a démissionné le 21 juillet. A la surprise générale, le Maroc, finaliste de la CAN en 2004 et quart de finaliste lors de la dernière édition, avait été éliminé le 5 juillet dès les huitièmes par le Bénin (1-1, 4 tab 1), pourtant réduit à dix et novice à ce stade de la compétition.