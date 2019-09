Jorge Sampaoli, ex-sélectionneur du Chili, attaquane son ancienne fédération et lui réclame 4,5 millions d'euros.La procédure a été engagée en mars dernier par Sampaoli et deux de ses collaborateurs, l'assistant technique Sebastian Beccacecece et l'entraîneur physique Jorge Desio, mais la fédération a assuré à la presse n'avoir été notifiée que la semaine passée.

Préjudice à leur honneur

Les trois hommes exigent en particulier la restitution de 1.058 millions de pesos (environ 1,38 million de d'euros) qu'ils ont versés en impôts au Trésor chilien, un montant qui selon eux aurait dû être remboursé après accord avec la direction de l'ANFP en novembre 2015. Les plaignants demandent également le paiement de quelque 3,1 millions d'euros, alléguant un préjudice à leur honneur, après avoir été accusés par la fédération chilienne d'avoir reçu 200.000 dollars pour avoir mené des entretiens et donné des conseils à un institut de formation pour entraîneurs et arbitres.

Sampaoli, ancien sélectionneur du ChiliAFP

A la tête de la "Roja" entre 2012 et 2016, Sampaoli, âgé de 59 ans, a notamment remporté avec les coéquipiers d'Arturo Vidal la Copa America en 2015, organisée à domicile. Actuellement entraîneur du club brésilien de Santos, il a depuis son départ du Chili connu des expériences mitigées avec le FC Séville et l'Argentine.