AMICAL - L'Allemagne va disputer deux matches amicaux contre la Turquie et la République tchèque à l'automne dans le cadre de sa préparation à la Ligue des nations, a annoncé la fédération allemande lundi.

La Mannschaft accueillera la Turquie le 7 octobre à Cologne puis la République tchèque le 11 novembre à Leipzig avant d'affronter l'Espagne, l'Ukraine et la Suisse lors de la Ligue des nations. "On aimerait utiliser les matches internationaux de l'automne pour donner du temps de jeu à notre jeune équipe", a déclaré le sélectionneur allemand Joachim Löw. "Avant l'Euro l'an prochain, on voudrait grandir ensemble et ces rencontres vont nous donner un aperçu du développement de l'équipe."

Les matches en Allemagne se déroulent actuellement à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus mais Löw a indiqué qu'il "espérait" le retour des fans dans les stades à l'automne. L'Allemagne n'a disputé aucun match en 2020 après les annulations des rencontres prévues contre l'Espagne, l'Italie et la Suisse.

