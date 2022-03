Une première depuis presque 30 ans. Cette année, l'UEFA et la CONMEBOL ont décidé de ressusciter la "finalissima", duel opposant le vainqueur de l'Euro à celui de la Copa América. Ce sont donc l'Italie et l'Argentine, respectivement vainqueurs de l'Euro 2020 et de la Copa América 2021, qui s'affronteront le mercredi 1er juin prochain, dans un duel au sommet sur la pelouse de Wembley, comme l'a annoncé l'instance européenne ce mardi.

Le résultat d'un partenariat de longue date entre l'UEFA et la CONMEBOL

"La relance de cette rencontre de football de légende est le résultat d'un partenariat de longue date entre l'UEFA et la CONMEBOL, et servira de catalyseur au développement mondial du football, unifiant les pays, continents et les cultures.", peut-on lire dans le communiqué de l'UEFA. Les billets pour ce match seront en vente à partir de ce jeudi.

La dernière édition de ce match de gala a eu lieu il y a 29 ans. En 1993, le duel avait opposé l'Argentine, victorieuse de la Copa América 1990 au Danemark , vainqueur de l'Euro 1992. Les partenaires de Diego Maradona s'étaient imposés 5-4 aux tirs au but après un score de 1-1 dans le temps règlementaire. La France avait triomphé en 1985, lors de l'édition inaugurale de ce trophée.

Verratti-Di Maria (Italie-Argentine) Crédit: Getty Images

