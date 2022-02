La FIFA est au travail pour une nouvelle détection du hors-jeu, avec des essais actuellement du côté du Mondial des clubs. Ce système de suivi optique en soutien de l'arbitrage vidéo (VAR) a été testé pour la première fois à la Coupe arabe fin 2021 et l'objectif de la FIFA est de l'utiliser pleinement à la Coupe du monde au Qatar à la fin de l'année (21 novembre-18 décembre).

Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA , a déclaré mercredi aux journalistes que le système VAR s'était avéré "très fructueux" depuis son introduction mais il a admis qu'une plus grande cohérence était nécessaire. "Il est important que les assistants vidéo prennent une décision précise mais nous sommes conscients que nous devons réduire le temps pour y parvenir, en particulier pour les hors-jeu", a déclaré l'ex-star italienne de l'arbitrage lors de la Coupe du monde des clubs à Abu Dhabi.

"Parfois, il faut un peu plus de temps pour évaluer un hors-jeu, en particulier lorsque la situation est très limite", a ajouté l'Italien. La technologie semi-automatique promue par la FIFA s'appuie sur les caméras qui servent à la retransmission télévisée mais aussi sur des caméras spécifiques. Elle donne la position exacte des joueurs sur le terrain, offrant aux arbitres des informations précises en quelques secondes. Le système utilise actuellement 18 points de données par joueur positionnés sur les différentes parties du corps pour recréer le squelette en trois dimensions. L'objectif est de porter ce nombre à 29 pour la Coupe du monde afin d'offrir une précision accrue selon Sebastian Runge, le responsable de la technologie à la FIFA .

Animation 3D

Une fois la décision finale prise, la technologie basée sur l'intelligence artificielle transforme les images en une animation 3D qui peut être affichée sur le grand écran des terrains. "Nous pouvons créer des animations et ainsi expliquer parfaitement si un joueur était en jeu ou pas, quelle partie de ce joueur était hors-jeu ou pas", a déclaré Runge.

Malgré l'influence croissante de la technologie, la FIFA assure que l'arbitre central prendra toujours la décision finale. Dans le système en vigueur, un assistant vidéo est chargé de contrôler les hors-jeu et de vérifier les situations au fur et à mesure qu'elles se produisent plutôt que d'attendre un arrêt de jeu. L'assistant informe l'assistant vidéo principal, qui prend la décision et en informe ensuite l'arbitre.

"Je sais que quelqu'un a parlé de "hors-jeu robotisé", mais ce n'est pas le cas. La technologie est simplement un outil utilisé par des êtres humains", a déclaré Collina. "Les arbitres et les arbitres assistants restent responsables de la décision sur le terrain. La technologie ne fait que leur apporter un soutien précieux pour prendre des décisions plus précises et plus rapides." Pierluigi Collina a néanmoins estimé qu'il fallait communiquer davantage auprès des supporters présents dans le stade, par exemple en les prévenant que l'animation 3D de la scène de hors-jeu s'apprête à être diffusée sur les écrans géants.

