"J'ai présenté mes excuses personnellement et par écrit à Rainer Koch, qui a eu la bonté de les accepter, ma comparaison était totalement inappropriée notamment à l'égard des victimes du national-socialisme, ce que je regrette profondément." C'est par ces mots que Fritz Keller, président de la fédération allemande de football (DFB), a tenté d'éteindre lundi un début d'incendie dans un communiqué, regrettant un accrochage avec son vice-président lors d'une réunion vendredi dernier.

"Parfois lors de controverses des mots sont employés qui ne devraient pas l'être", a aussi considéré Keller dans un texte diffusé à plusieurs médias, dont Der Spiegel et le quotidien Bild. Quelques jours plus tôt, il avait accusé lors d'échanges houleux son vice-président de se comporter comme "un Freisler", en référence à Roland Freisler, ancien président du principal tribunal nazi de 1942 à 1945 et à ce titre responsable de 2 600 condamnations à mort arbitraires.

Une affaire portée devant le comité d'éthique de la fédération allemande

Serie A Naples, facile contre le Torino, reste dans la course à l'Europe IL Y A 44 MINUTES

A ce poste, le juge nazi a notamment condamné des résistants ou opposants au régime à la peine capitale et participa à la conférence dite de Wannsee, au cours de laquelle les Nazis préparèrent l'extermination des Juifs d'Europe. Les propos du président de la DFB ont fait d'autant plus polémique que la personne à laquelle ils étaient destinés est magistrat de profession en dehors de ses responsabilités pour la fédération.

Les choses pourraient ne pas en rester là car un autre dirigeant de la fédération de football, son secrétaire général Friedrich Curtius a, selon les médias allemands, porté l'affaire devant le comité d'éthique de l'organisation. Cet accrochage est le dernier épisode de conflits internes et rivalités de pouvoir incessants au sein de la direction de la DFB depuis des mois. Le sélectionneur national Joachim Löw a récemment annoncé qu'il quitterait son poste après l'Euro de football cet été. Il devrait être remplacé par l'entraîneur actuel du Bayern Munich Hansi Flick.

Coupe du monde La fédération danoise demande une enquête sur les travailleurs migrants au Qatar IL Y A 2 HEURES